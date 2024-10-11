Война в Украине — самый трудный момент в начале вторжения РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

В Украине продолжается уже 961-й день полномасштабное вторжение России. Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский поделился самым трудным моментом в начале войны.

Соответствующее видео было опубликовано Генеральным штабом ВСУ в пятницу, 11 октября.

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Самый трудный момент начала вторжения РФ

Сырский рассказал, что самый трудный момент для Украины в начале вторжения РФ — была битва за Мощун под Киевом.

"Это момент, когда Мощун фактически был оккупирован уже подразделениями российских десантников и морпехов. А на левом берегу Десны в то время стояли в готовности к переправе около 200 единиц вражеской техники и незадолго она начала двигаться в сторону Гостомеля. Этот момент, наверное, был самый тяжелый, которые я помню", — поделился Главнокомандующий.

По его словам, в этот момент руководство страны думало, как удержать столицу и понимание того, что мы можем победить, пришло чуть позже. Это произошло, когда произошли бои на Бориспольской трассе, и Силы обороны разбили колонну 6 танкового полка РФ.

Сырский сообщил, что тогда противник потерял около 30 единиц техники, 17-18 были полностью уничтожены и повреждены.

Битва за Мощун

Битва за Мощун — одно из самых ожесточенных сражений во время обороны Киева, которое длилось с 27 февраля по 21 марта 2022 года.

Мощун был стратегически важной позицией для оккупантов, поскольку, взяв его, они могли выйти на Киев. Поэтому враг бросил в это село хорошо подготовленных бойцов и значительное количество техники.

Однако Силам обороны все же удалось отразить утраченные позиции, они заблокировали Мощун с двух сторон и начали обстреливать из тяжелой артиллерии места переправы и сосредоточение российских войск. Украинская армия вытеснила российские войска в реку Ирпень.

А 21 марта Силы обороны полностью освободили село от оккупантов.

Напомним, недавно представитель службы по связям с общественностью бригады "Хартия" Владимир Дегтярев сообщил, что сейчас у россиян на фронте осталось лишь две действенные тактики — прорывы колоннами или действия малых штурмовых групп.

Также мы писали, что Сырский рассказал, что российское военное командование перебросило около 50 тысяч своих военных в Курскую область.