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Залишилось дві дієві тактики — на що покладається РФ на фронті

10 жовтня 2024 12:33
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — до якої тактики вдається РФ на фронті
Російські окупанти на фронті. Фото: росЗМІ
Карина Приходько - Редактор

Наразі у росіян на фронті лишилося лише дві дієві тактики. Серед них — прориви колонами чи дії малих штурмових груп.

Про це повідомив представник служби зв'язків з громадськістю бригади "Хартія" Володимир Дегтярьов в ефірі "Ми-Україна"

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Дегтярьов розповів, що наразі окупанти не мають значних успіхів на фронті і вони вдаються до спроб проривів "механізованими кулаками", коли їм вдається накопичити трохи техніки.

"Другий варіант дій — це просто тактика малих груп, коли вони використовують своїх людей. Часто це мобілізовані зеки з мінімальним досвідом підготовки. Вони проходять підготовку 1-3 тижні, і їх кидають для того, щоб розвідкою боєм, як живі мішені, перевірити, де розташовані наші вогневі позиції", — додав представник "Хартії". 

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що російські військові командири дали часові рамки своїм військовим для ведення механізованих штурмів в Україні, поки зберігаються нормальні погодні умови. Окупанти хочуть якнайшвидше отримати тактичну перевагу до зими. 

Також голова спецштабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини висловився щодо доцільності українського наступу на Курщину. 

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