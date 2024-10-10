Війна в Україні — до якої тактики вдається РФ на фронті

Залишилось дві дієві тактики — на що покладається РФ на фронті
Наразі у росіян на фронті лишилося лише дві дієві тактики. Серед них — прориви колонами чи дії малих штурмових груп.
Про це повідомив представник служби зв'язків з громадськістю бригади "Хартія" Володимир Дегтярьов в ефірі "Ми-Україна".
Які тактики використовує РФ на фронті
Дегтярьов розповів, що наразі окупанти не мають значних успіхів на фронті і вони вдаються до спроб проривів "механізованими кулаками", коли їм вдається накопичити трохи техніки.
"Другий варіант дій — це просто тактика малих груп, коли вони використовують своїх людей. Часто це мобілізовані зеки з мінімальним досвідом підготовки. Вони проходять підготовку 1-3 тижні, і їх кидають для того, щоб розвідкою боєм, як живі мішені, перевірити, де розташовані наші вогневі позиції", — додав представник "Хартії".
Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що російські військові командири дали часові рамки своїм військовим для ведення механізованих штурмів в Україні, поки зберігаються нормальні погодні умови. Окупанти хочуть якнайшвидше отримати тактичну перевагу до зими.
Також голова спецштабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини висловився щодо доцільності українського наступу на Курщину.
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