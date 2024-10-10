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Часу залишилось небагато — в ISW пояснили, чому окупанти призупинять наступ

10 жовтня 2024 07:55
Анастасія Постоєнко - Редактор
Наступ Росії на фронті — в ISW пояснили, коли він закінчиться
Російські війська. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Російські військові командири дали часові рамки своїм військовим для ведення механізованих штурмів в Україні. Окупанти хочуть якнайшвидше отримати тактичну перевагу, поки не зіпсуються погодні умови.

Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни (ISW)

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Коли російські війська послаблять наступальні операції

Дослідники зазначили, що багнюка восени може обмежити механізовані маневри. Зокрема, восени більшість вітрозахисних смуг не зможуть більше ховати російські піхотні групи через опадання листя з дерев. Таким чином російські військові будуть вразливими. 

"Погані погодні умови восени 2024 року та на початку зими 2024-2025 років, ймовірно, ускладнять і обмежать маневр як механізованих, так і піхотних сил, але російські війська можуть намагатися підтримувати свій послідовний наступальний тиск на сході України, попри ці труднощі", — зазначили аналітики.

Днями речник Нацгвардії України Руслан Музичук заявляв, що російські війська застосовують частіше бронетехніку на Харківському та Покровському напрямках, поки там суха погода та дороги. 

Відомо, що з кінця липня 2024 року російські війська ведуть активні механізовані штурми на заході Донецької області, а вже з 25 липня на сході України зафіксували щонайменше чотири спроби ворожих механізованих штурмів розміром з батальйон.

Крім того, також з кінця вересня 2024 року російські військові відновили відносно великі механізовані штурми вздовж лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна. 

Курахове чи Покровськ можуть бути в пріоритеті

"Російське військове командування, ймовірно, має на меті посилити механізовану наступальну діяльність, щоб дозволити російським військам просуватися через відкриті поля та консолідуватися в прифронтових населених пунктах поблизу, де російські сили потім можна використовувати як плацдарм для постановки та початку наступальних операцій, спрямованих на досягнення оперативних цілей — таких як захоплення Курахового на заході Донецької області чи захоплення Покровська", — пояснюють аналітики. 

Чи можуть восени або взимку повністю зупинитися наступальні операції РФ

Попри це, дослідники вважають, що, хоча восени російській піхоті буде важче здійснювати маневри, вони все одно не припинятимуть наступальних операцій. Військове командування та Володимир Путін дотримуються стратегії не дозволяти ЗСУ накопичувати живу силу та техніку, тож тиск на фронті триватиме й надалі, всупереч погодним умовам.

Втім російські війська вичерпали багато резервів для своєї посиленої наступальної операції влітку 2024 року на просування в Донецькій області. Дослідники вважають, що російська наступальна операція, яка триває, ймовірно, завершиться протягом найближчих місяців.

"Погані погодні умови, які обмежують маневр на полі бою, ймовірно, сприятимуть кульмінації, але кульмінація російської наступальної операції влітку 2024 року не обов’язково призведе до повного завершення постійних наступальних операцій Росії на всій території Східної України восени 2024 року та на початку зими 2024-2025 року. Російські війська мають усталену схему ведення боїв за межами кульмінаційних точок, а також бої в несприятливих погодних умовах", — пояснили дослідники. 

Нагадаємо, голова спецштабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини висловився щодо доцільності українського наступу на Курщину. 

Тим часом деякі аналітики спецслужб США та інші високопоставлені чиновники заявили, що ЗСУ можуть утримувати Курщину місяцями. 

російські війська Донецька область окупанти війна в Україні ситуація на фронті

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