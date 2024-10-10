ЗСУ мають можливість утримувати позиції в Курській області скільки завгодно, вважають в США

Захоплена ЗСУ газова станція в Суджі. Фото: Reuters

Військові аналітики спецслужб США та високопоставлені чиновники вважають, що Україна може утримувати територію Росії місяцями. Вони зазначили, що Україна починає планувати наступний рік, у тому числі з додатковими бригадами.

Про це в аналітичному матеріалі пише Bloomberg.

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За словами офіційних осіб та аналітиків, які поговорили з журналістами на умовах анонімності, Україна наразі не зіткнулася з будь-якими значними проблемами з постачанням у район Курська, оскільки російські війська почали лише обмежені контратаки та зосередилися на просуванні на сході України.

ЗСУ зараз також спостерігають більш стабільне постачання артилерійських боєприпасів, заявили чиновники. Стабільніші поставки снарядів частково пояснюються зусиллями союзників, зокрема ініціативою Чехії щодо доставки боєприпасів та зусиллями США та Франції щодо розвитку артилерійського потенціалу України в довгостроковій перспективі.

Видання зазначає, що наступ України влітку в районі Курська спочатку вразив союзників Києва її швидким початковим успіхом. Але це також викликало занепокоєння у деяких офіційних осіб, що вартість операції може виявитися високою, якщо Москва контратакує та витіснить українські війська.

Високопоставлені американські чиновники заявили, що Україна намагається визначити, як найкраще захистити себе протягом зими, але також починає планувати наступний рік, у тому числі з додатковими бригадами, оскільки вони збільшують набір та отримують краще обладнання та навчання.

Нагадаємо, керівник спеціального штабу з допомоги Україні в Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг прокоментував стратегічні результати українського наступу на Курщині. Він наголосив, що РФ не перемістила значні бойові підрозділи з Донбасу до Курська.

Також голова Військового комітету НАТО Роб Бауер вважає, що наступ ЗСУ в Курській області став стратегічною проблемою для російського лідера Володимира Путіна.