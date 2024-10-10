ВСУ имеют возможность удерживать позиции в Курской области сколько угодно, считают в США

Захваченная ВСУ газовая станция в Судже. Фото: Reuters

Военные аналитики спецслужб США и высокопоставленные чиновники считают, что Украина может удерживать территорию России месяцами. Они отметили, что Украина начинает планировать следующий год, в том числе с дополнительными бригадами.

Об этом в аналитическом материале пишет Bloomberg.

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По словам официальных лиц и аналитиков, поговоривших с журналистами на условиях анонимности, Украина пока не столкнулась с какими-либо значительными проблемами с поставками боеприпасов в район Курска, поскольку российские войска начали лишь ограниченные контратаки и сосредоточились на продвижении на востоке Украины.

ВСУ сейчас также наблюдают более стабильные поставки артиллерийских боеприпасов, заявили чиновники. Более стабильные поставки снарядов частично объясняются усилиями союзников, в частности, инициативой Чехии по доставке боеприпасов и усилиями США и Франции по развитию артиллерийского потенциала Украины в долгосрочной перспективе.

Издание отмечает, что наступление Украины летом в районе Курска поразило союзников Киева ее быстрым начальным успехом. Но это также вызвало обеспокоенность у некоторых официальных лиц, что стоимость сделки может оказаться высокой, если Москва контратакует и вытеснит украинские войска.

Высокопоставленные американские чиновники заявили, что Украина пытается определить, как лучше защитить себя в течение зимы, но также начинает планировать следующий год, в том числе с дополнительными бригадами, поскольку они увеличивают набор и получают лучшее оборудование и обучение.

Напомним, руководитель специального штаба по помощи Украины в Министерстве обороны Германии Кристиан Фрейдинг прокомментировал стратегические результаты украинского наступления на Курщине. Он подчеркнул, что РФ не переместила значительные боевые подразделения из Донбасса в Курск.

Также глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что наступление ВСУ в Курской области стало стратегической проблемой для российского лидера Владимира Путина.