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Времени осталось мало — в ISW объяснили, почему оккупанты приостановят наступление

10 октября 2024 07:55
Анастасия Постоенко - Редактор
Наступление России на фронте – в ISW объяснили, когда он закончится
Российские войска. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Российские военные командиры дали временные рамки своим военным для ведения механизированных штурмов в Украине. Оккупанты хотят как можно быстрее получить тактическое преимущество, пока не испортятся погодные условия.

Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW).

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Когда российские войска ослабят наступательные операции

Исследователи отметили, что грязь осенью может ограничить механизированные маневры. В частности, осенью большинство ветрозащитных полос не смогут больше прятать российские пехотные группы из-за опадания листьев с деревьев. Таким образом, российские военные будут уязвимы.

"Плохие погодные условия осенью 2024 года и в начале зимы 2024-2025 годов, вероятно, усложнят и ограничат маневр как механизированных, так и пехотных сил, но российские войска могут пытаться поддерживать свое последовательное наступательное давление на востоке Украины, несмотря на эти трудности", – отметили аналитики.

На днях представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук заявлял, что российские войска применяют чаще бронетехнику на Харьковском и Покровском направлениях, пока там сухая погода и дороги.

Известно, что с конца июля 2024 года российские войска ведут активные механизированные штурмы на западе Донецкой области, а уже с 25 июля на востоке Украины зафиксировали не менее четырех попыток вражеских механизированных штурмов размером с батальон.

Кроме того, с конца сентября 2024 года российские военные возобновили относительно крупные механизированные штурмы вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Курахово или Покровск могут быть в приоритете

"Русское военное командование, вероятно, имеет целью усилить механизированную наступательную деятельность, чтобы позволить российским войскам продвигаться через открытые поля и консолидироваться в прифронтовых населенных пунктах поблизости, где российские силы затем можно использовать в качестве плацдарма для постановки и начала наступательных операций, направленных на достижение оперативных целей — таких, как захват Курахового на западе Донецкой области или захват Покровска", — объясняют аналитики.

Могут ли осенью или зимой полностью остановиться наступательные операции РФ

Несмотря на это, исследователи считают, что, хотя осенью российской пехоте будет труднее совершать маневры, они все равно не будут прекращать наступательные операции. Военное командование и Владимир Путин придерживаются стратегии не позволять ВСУ накапливать живую силу и технику, поэтому давление на фронте будет продолжаться вопреки погодным условиям.

Впрочем, российские войска исчерпали много резервов для своей усиленной наступательной операции летом 2024 года на продвижение в Донецкой области. Исследователи считают, что продолжающаяся российская наступательная операция, вероятно, завершится в ближайшие месяцы.

"Плохие погодные условия, ограничивающие маневр на поле боя, вероятно, будут способствовать кульминации, но кульминация российской наступательной операции летом 2024 года не обязательно приведет к полному завершению постоянных наступательных операций России на всей территории Восточной Украины осенью 2024 года и в начале зимы. 2025 год. Российские войска имеют установившуюся схему ведения боев за пределами кульминационных точек, а также бои в неблагоприятных погодных условиях", — пояснили исследователи.

Напомним, глава спецштаба помощи Украине в Минобороны Германии высказался о целесообразности украинского наступления на Курщину.

Между тем, некоторые аналитики спецслужб США и другие высокопоставленные чиновники заявили, что ВСУ могут удерживать Курщину месяцами.

российские войска Донецкая область оккупанты война в Украине ситуация на фронте

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