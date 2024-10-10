Война в Украине — к какой тактике прибегает РФ на фронте

Российские оккупанты на фронте. Фото: росСМИ

Пока у россиян на фронте осталось только две действенные тактики. Среди них — прорывы колоннами или действия малых штурмовых групп.

Об этом сообщил представитель службы по связям с общественностью бригады "Хартия" Владимир Дегтярев в эфире "Мы-Украина".

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Дегтярев рассказал, что пока оккупанты не имеют значительных успехов на фронте и они предпринимают попытки прорывов "механизированными кулаками", когда им удается накопить немного техники.

"Второй вариант действий — это просто тактика малых групп, когда они используют своих людей. Часто это мобилизованные зеки с минимальным опытом подготовки. Они проходят подготовку 1-3 недели, и их бросают для того, чтобы разведкой боем, как живые мишени, проверить, где находятся наши огневые позиции", — добавил представитель "Хартии".

Напомним, аналитики ISW сообщили, что российские военные командиры дали временные рамки своим военным для ведения механизированных штурмов в Украине, пока сохраняются нормальные погодные условия. Оккупанты хотят как можно быстрее получить тактическое преимущество к зиме.

Также глава спецштаба помощи Украине в Минобороны Германии высказался по поводу целесообразности украинского наступления на Курщину.