Сырский наградил военных за боевые достижения на Курском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский награждает военных. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский наградил военных за участие в боевых действиях на Курском направлении. Речь идет о бойцах Десантно-штурмовых войск.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в воскресенье, 20 октября.

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Сырский поблагодарил военных за высокую мотивацию, эффективную боевую работу и устойчивость в деле победы для Украины.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Он отметил профессионализм и упорство солдат, сержантов и офицеров на поле боя.

Украинские военные. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и военные. Фото: t.me/osirskiy

"Благодаря переносу боевых действий на территорию врага были упреждены его наступательные действия с севера, оттянуты на Курщину сильнейшие его подразделения, существенно пополнен обменный фонд, сохранены тысячи жизней гражданских лиц в приграничных районах Украины", — добавил Сырский.

Сообщение Сырского. Фото: скриншот

Напомним, недавно Сырский работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской и Курской области. Он подчеркнул, что ситуация остается под контролем ВСУ.

Ранее Сырский провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным.