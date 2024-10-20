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Сырский наградил военных за участие в боевых действиях на Курщине — фото

20 октября 2024 14:38
Аркадий Пастула - Редактор
Сырский наградил военных за боевые достижения на Курском направлении
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский награждает военных. Фото: t.me/osirskiy
Аркадий Пастула - Редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский наградил военных за участие в боевых действиях на Курском направлении. Речь идет о бойцах Десантно-штурмовых войск.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в воскресенье, 20 октября.

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Сырский поблагодарил военных за высокую мотивацию, эффективную боевую работу и устойчивость в деле победы для Украины.

Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Он отметил профессионализм и упорство солдат, сержантов и офицеров на поле боя.

Военные, принявшие участие в Курской операции
Украинские военные. Фото: t.me/osirskiy
Сырский и военные
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и военные. Фото: t.me/osirskiy

"Благодаря переносу боевых действий на территорию врага были упреждены его наступательные действия с севера, оттянуты на Курщину сильнейшие его подразделения, существенно пополнен обменный фонд, сохранены тысячи жизней гражданских лиц в приграничных районах Украины", — добавил Сырский.

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Сообщение Сырского. Фото: скриншот

Напомним, недавно Сырский работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской и Курской области. Он подчеркнул, что ситуация остается под контролем ВСУ.

Ранее Сырский провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным.

Александр Сырский Курская область награда война ВСУ

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