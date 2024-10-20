Сырский наградил военных за боевые достижения на Курском направлении

Сырский наградил военных за участие в боевых действиях на Курщине — фото
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский наградил военных за участие в боевых действиях на Курском направлении. Речь идет о бойцах Десантно-штурмовых войск.
Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в воскресенье, 20 октября.
Награждение украинских воинов
Сырский поблагодарил военных за высокую мотивацию, эффективную боевую работу и устойчивость в деле победы для Украины.
Он отметил профессионализм и упорство солдат, сержантов и офицеров на поле боя.
"Благодаря переносу боевых действий на территорию врага были упреждены его наступательные действия с севера, оттянуты на Курщину сильнейшие его подразделения, существенно пополнен обменный фонд, сохранены тысячи жизней гражданских лиц в приграничных районах Украины", — добавил Сырский.
Напомним, недавно Сырский работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской и Курской области. Он подчеркнул, что ситуация остается под контролем ВСУ.
Ранее Сырский провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным.
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