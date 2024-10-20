Бої на Курщині — Сирський відвідав лінію фронту та розповів про обстановку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на фронті. Фото: Генштаб

Росіяни намагаються перехопити ініціативу на фронті, проте ситуація залишається під контролем Збройних сил України. Бійці ефективно виконують бойові завдання.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook у неділю, 20 жовтня.

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За словами Сирського, він працював у військових частинах та підрозділах, які діють на Сумщині та у Курській області Росії.

"Незважаючи на всі спроби противника перехопити ініціативу, ситуація залишається під нашим контролем. Українські воїни хоробро і ефективно виконують бойові завдання", — йдеться у повідомленні.

Сирський під час візиту у військову частину. Фото: Генштаб

Головнокомандувач ЗСУ додав, що було прийнято низку рішень, спрямованих на упередження дій окупантів та нанесення їм максимальних втрат.

"Провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад. Заслухав командирів бригад та їх пропозиції щодо подальших дій, надав допомогу в вирішенні проблемних питань", — зазначив Сирський.

Генерал підкреслив, що попри перевагу росіян у живій силі та техніці, бійці ЗСУ не дають агресору досягнути мети.

Головнокомандувач ЗСУ на нараді з військовими. Фот: Генштаб

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним. Зокрема, вони обговорили можливості ударів вглиб Росії. Також генерал назвав найважчий момент початку повномасштабної війни.