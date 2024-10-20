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Сырский посетил бойцов, которые действуют на Курщине и Сумщине — итоги визита

20 октября 2024 09:58
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Бои в Курской области — Сырский посетил линию фронта и рассказал об обстановке
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на фронте. Фото: Генштаб
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Россияне пытаются перехватить инициативу на фронте, однако ситуация остается под контролем Вооруженных Сил Украины. Бойцы эффективно выполняют боевые задания.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook в воскресенье, 20 октября.

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По словам Сырского, он работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Курской области России, а также в Сумской области.

"Несмотря на все попытки противника перехватить инициативу, ситуация остается под нашим контролем. Украинские воины храбро и эффективно выполняют боевые задачи", — говорится в сообщении.

Сырский в Курской области России
Сырский во время визита в воинскую часть. Фото: Генштаб

Главнокомандующий ВСУ добавил, что был принят ряд решений, направленных на предупреждение действий оккупантов и нанесение им максимальных потерь.

"Провел работу непосредственно на командных пунктах бригад. Заслушал командиров бригад и их предложения по дальнейшим действиям, оказал помощь в решении проблемных вопросов", — отметил Сырский.

Генерал подчеркнул, что, несмотря на преимущество россиян в живой силе и технике, бойцы ВСУ не дают агрессору достичь цели.

Генерал Александр Сырский в Сумской области
Главнокомандующий ВСУ на совещании с военными. Фото: Генштаб

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным. В частности, они обсудили возможности ударов в глубь России. Также генерал назвал самый тяжелый момент начала полномасштабной войны.

Александр Сырский Курская область Генштаб ВСУ Россия війна ВСУ

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