Бои в Курской области — Сырский посетил линию фронта и рассказал об обстановке

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на фронте. Фото: Генштаб

Россияне пытаются перехватить инициативу на фронте, однако ситуация остается под контролем Вооруженных Сил Украины. Бойцы эффективно выполняют боевые задания.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook в воскресенье, 20 октября.

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По словам Сырского, он работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Курской области России, а также в Сумской области.

"Несмотря на все попытки противника перехватить инициативу, ситуация остается под нашим контролем. Украинские воины храбро и эффективно выполняют боевые задачи", — говорится в сообщении.

Сырский во время визита в воинскую часть. Фото: Генштаб

Главнокомандующий ВСУ добавил, что был принят ряд решений, направленных на предупреждение действий оккупантов и нанесение им максимальных потерь.

"Провел работу непосредственно на командных пунктах бригад. Заслушал командиров бригад и их предложения по дальнейшим действиям, оказал помощь в решении проблемных вопросов", — отметил Сырский.

Генерал подчеркнул, что, несмотря на преимущество россиян в живой силе и технике, бойцы ВСУ не дают агрессору достичь цели.

Главнокомандующий ВСУ на совещании с военными. Фото: Генштаб

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным. В частности, они обсудили возможности ударов в глубь России. Также генерал назвал самый тяжелый момент начала полномасштабной войны.