Украинский военный. Иллюстративное фото: ДШВ

Украинские десантники 95-й бригады ВСУ ликвидировали подразделение российских морпехов из 155-й отдельной бригады на территории Курской области РФ. В ходе штурма было уничтожено 14 российских военных.

Об этом сообщила пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ в воскресенье, 20 октября.

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Десантники 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ ликвидировали военных 155 отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ.

"Это "155-я" получила от нас п*ды", — сказал один из украинских военных.

Сообщается, что разведывательное подразделение взяло штурмом вражескую позицию морпехов, которая была размещена в одной из посадок в Курской области в России.

"Военные преступники были убеждены в своей безопасности, однако штурм полесских десантников был настолько стремительным, что "орки" не то, что не успели экипироваться, но даже берцы не смогли обуть", — говорится в сообщении.

На опубликованной видеозаписи украинский десантник показывает девять ликвидированных россиян, однако, как отмечается, уничтожено было 14 противников.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил военных за участие в боевых действиях на Курском направлении. Речь идет о бойцах Десантно-штурмовых войск.

Ранее мы писали, что в Курской области российская колонна военной техники попала в засаду ВСУ.