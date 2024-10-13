На Курщині Сили оборони знищили російську колону - кадри

Знищена російська техніка. Фото: скриншот з відео

У Курській області Росії триває наступальна операція Сил оборони України. На території регіону російська колона військової техніки потрапила у засідку.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Telegram у неділю, 13 жовтня.

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"Російська колона потрапила в засідку на Курщині", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що колона у складі танку, бронеавтомобіля "ВПК-Урал" та БТР-80 рухалася на трасі Коренево — Новоіванівка.

На відео видно, як російська військова техніка була знищена за допомогою вогню з українського танка.

Скриншот допису Коваленка

Нагадаємо, російські загарбники днями розстріляли українських військових під здачі в полон у Курській області.

На це відреагував Омбудсман Дмитро Лубінець. Він наголосив, що дії росіян не мають залишитися безкарними.

Крім того, голова МЗС Андрій Сибіга звернувся до Міжнародної спільноти, аби там жорсткіше реагували на страти українських військовополонених.