На Курщине Силы обороны уничтожили российскую колонну — кадры

Уничтоженная российская техника. Фото: скриншот с видео

В Курской области России продолжается наступательная операция Сил обороны Украины. На территории региона российская колонна военной техники попала в засаду.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram в воскресенье, 13 октября.

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"Российская колонна попала в засаду на Курщине", — говорится в сообщении.

Известно, что колонна в составе танка, бронеавтомобиля "ВПК-Урал" и БТР-80 двигалась на трассе Коренево — Новоивановка.

На видео видно, как российская военная техника была уничтожена огнем из украинского танка.

Скриншот поста Коваленко

Напомним, российские захватчики на днях расстреляли украинских военных во время сдачи в плен в Курской области.

На это отреагировал омбудсман Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что действия россиян не должны остаться безнаказанными.

Кроме того, глава МИД Андрей Сибига обратился к Международному сообществу, чтобы там жестче реагировали на казни украинских военнопленных.