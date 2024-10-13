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Розстріл військових на Курщині — Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ

13 жовтня 2024 11:08
Аркадій Пастула - Редактор
Лубінець відреагував на розстріл дев'яти військових у Курській області
Омбудсман України Дмитро Лубінець. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
Аркадій Пастула - Редактор

Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на інформацію, що російські окупанти розстріляли дев'ять українських військовополонених у Курській області. Він наголосив, що ці дії не мають залишитися безкарними.

Про це Дмитро Лубінець написав у Telegram у неділю, 13 жовтня.

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Омбудсман наголосив, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Він надіслав листи до ООН та МКЧХ.

"Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. Росія — це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини!" — додав Лубінець.

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Допис Лубінця. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Курській області російські окупанти розстріляли дев'ять українських військових, які здалися під час бою.

Раніше на Харківщині, за наказом свого командування, російські окупанти стратили чотирьох українських військових на території агрегатного заводу у Вовчанську.

війна окупанти полонені Дмитро Лубінець Курська область розстріл

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