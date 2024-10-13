Окупанти розстріляли дев'ятьох українських військових у Курській області після їхньої здачі

У Курській області окупанти розстріляли дев'ять бійців ЗСУ, — DeepState
У Курській області російські окупанти розстріляли дев'ятьох українських військових. Відомо, що бійці Сил оборони здалися.
Про це повідомляє DeepState у Telegram у неділю, 13 жовтня.
Розстріл українських військових
Джерела DeepState у першій ОТБр розповіли, що окупанти 10 жовтня розстріляли дронщиків та суміжників в районі н.п. Зелений Шлях.
"Додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українська журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні. Наразі обставини її смерті не розкриті.
Також на Харківщині, за наказом командування, російські окупанти розстріляли чотирьох українських військових на території агрегатного заводу в місті Вовчанськ. Злочин став відомий після звільнення заводу, коли про це розповіли російські полонені.
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