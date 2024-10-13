Оккупанты расстреляли девять украинских военных в Курской области после их сдачи

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

В Курской области российские оккупанты расстреляли девять украинских военных. Известно, что бойцы Сил обороны сдались.

Об этом сообщает DeepState в Telegram в воскресенье, 13 октября.

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Расстрел украинских военных

Источники DeepState в первой ОТБр рассказали, что оккупанты 10 октября расстреляли дронщиков и смежников в районе н.п. Зеленый Шлях.

Расстрел украинских воинов в Курской области Фото: DeepState

"Дополнительные детали обстоятельств выясняются, но известно, что ребята выходили на позиции с мыслями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались. Однако количество БК было ограничено и они были вынуждены сдаться", — говорится в сообщении.

Пост DeepState. Фото: скриншот

Напомним, украинская журналистка Виктория Рощина погибла в российском плену. Сейчас обстоятельства ее смерти не раскрыты.

Также в Харьковской области, по приказу командования, российские оккупанты расстреляли четырех украинских военных на территории агрегатного завода в городе Волчанск. Преступление стало известно после освобождения завода, когда об этом рассказали российские пленные.