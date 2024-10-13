Лубинец отреагировал на расстрел девяти военных в Курской области

Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на информацию, что российские оккупанты расстреляли девять украинских военнопленных в Курской области. Он подчеркнул, что эти действия не должны остаться безнаказанными.

Об этом Дмитрий Лубинец написал в Telegram в воскресенье, 13 октября.

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Омбудсман подчеркнул, что такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Он направил письма в ООН и МККК.

"Эти действия не должны остаться безнаказанными, и враг должен понести всю ответственность. Россия — это страна-террорист, которая нарушает все правила и обычаи войны. Международное сообщество не должно закрывать глаза на такие преступления!" — добавил Лубинец.

Пост Лубинца. Фото: скриншот

Напомним, в Курской области российские оккупанты расстреляли девять украинских военных, сдавшихся во время боя.

Ранее в Харьковской области, по приказу своего командования, российские оккупанты казнили четырех украинских военных на территории агрегатного завода в Волчанске.