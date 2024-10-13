Розстріл воїнів ЗСУ на Курщині - в МЗС звернулися до світу

Голова МЗС Андрій Сибіга. Фото: РБК-Україна

Російські загарбники днями чергове вчинили розстріл українських військових під здачі в полон. Голова Міністерства закордонник справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту звернути увагу на терористичні дії Росії.

Про це Сибіга написав в X у неділю, 13 жовтня.

Читайте також:

Розстріл українських військовополонених

Сибіга наголосив, що жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими є абсолютним варварством, грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та законів і звичаїв війни.

"Страти стають дедалі частішими, 95% військовополонених, за даними ООН, піддаються тортурам, їм відмовляють у задоволенні базових потреб та доступі до них", — зазначив міністр.

Він закликав Міжнародну спільноту, аби там вжили негайних заходів: видали ордери МКС на арешт російських катів та мучителів й посилили санкційний тиск.

"Вимагати доступу міжнародних спостерігачів і медиків до місць утримання під вартою, сприяти звільненню військовополонених і всіх незаконно утримуваних осіб", — додав Сибіга.

Скриншот допису Сибіги

Раніше доброволець 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов "Осман" повідомив деталі розстрілу українських військових у Курській області.

А Омбудсман Дмитро Лубінець наголосив, що такі дії окупантів не повинні залишитися безкарними.