Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У МЗС України закликали світ жорсткіше реагувати на страти військовополонених arrow

У МЗС України закликали світ жорсткіше реагувати на страти військовополонених

13 жовтня 2024 15:23
Євгенія Брюховецька - редактор
Розстріл воїнів ЗСУ на Курщині - в МЗС звернулися до світу
Голова МЗС Андрій Сибіга. Фото: РБК-Україна
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські загарбники днями чергове вчинили розстріл українських військових під здачі в полон. Голова Міністерства закордонник справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту звернути увагу на терористичні дії Росії.

Про це Сибіга написав в X у неділю, 13 жовтня.

Читайте також:

Розстріл українських військовополонених

Сибіга наголосив, що жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими є абсолютним варварством, грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та законів і звичаїв війни.

"Страти стають дедалі частішими, 95% військовополонених, за даними ООН, піддаються тортурам, їм відмовляють у задоволенні базових потреб та доступі до них", — зазначив міністр.

Він закликав Міжнародну спільноту, аби там вжили негайних заходів: видали ордери МКС на арешт російських катів та мучителів й посилили санкційний тиск.

"Вимагати доступу міжнародних спостерігачів і медиків до місць утримання під вартою, сприяти звільненню військовополонених і всіх незаконно утримуваних осіб", — додав Сибіга.

null
Скриншот допису Сибіги

Раніше доброволець 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов "Осман" повідомив деталі розстрілу українських військових у Курській області.

А Омбудсман Дмитро Лубінець наголосив, що такі дії окупантів не повинні залишитися безкарними.

Андрій Сибіга військові окупанти військові злочини війна в Україні розстріл

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:48 Український коридор — скільки вантажів обробили порти Великої Одеси

15:23 У МЗС України закликали світ жорсткіше реагувати на страти військовополонених

15:18 Зарплата 60 тис. грн — огляд дорогих вакансій в Одесі

15:07 Ворог штурмував позиції Нацгвардії на Харківщині — воїни показали відео відбиття

15:01 Евакуація триває — скільки осіб вивезли з прикордонних територій Сумщини

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

14:57 У Києві триває акція на підтримку військовополонених — фото

14:57 Майже 2000 росіян приїхали нелегально — Польща скаржиться на мігрантів з РФ

14:54 В Україні рекордно зросли ціни на популярний овоч — скільки коштує та які причини

14:47 Вулицю Макарова в Одесі перейменували — яка нова назва

14:44 На Прикарпатті виявили тіла двох чоловіків — вони пішли до лісу по гриби

15:48 Український коридор — скільки вантажів обробили порти Великої Одеси

15:23 У МЗС України закликали світ жорсткіше реагувати на страти військовополонених

15:18 Зарплата 60 тис. грн — огляд дорогих вакансій в Одесі

15:07 Ворог штурмував позиції Нацгвардії на Харківщині — воїни показали відео відбиття

15:01 Евакуація триває — скільки осіб вивезли з прикордонних територій Сумщини

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

14:57 У Києві триває акція на підтримку військовополонених — фото

14:57 Майже 2000 росіян приїхали нелегально — Польща скаржиться на мігрантів з РФ

14:54 В Україні рекордно зросли ціни на популярний овоч — скільки коштує та які причини

14:47 Вулицю Макарова в Одесі перейменували — яка нова назва

14:44 На Прикарпатті виявили тіла двох чоловіків — вони пішли до лісу по гриби

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник