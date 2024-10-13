Стали відомі деталі розстрілу українських військових у Курській області 10 жовтня

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські військові у четвер, 10 жовтня, розстріляли дев'ятьох українських захисників у Курській області. Загиблі оператори дронів працювали в тилу, але ворог зайшов у лісосмугу та оточив їх.

Про це розповів мер Генічеська, доброволець 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов "Осман" у Telegram у неділю, 13 жовтня.

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Моніторинговий канал DeepState повідомив, що захисники начебто виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, однак змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались.

"Проте кількість БК була обмежена, і вони були вимушені здатися", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису DeepState

Натомість Бунятов зазначив, що хлопці й були в тилу, але стався прорив — ворог зайшов в їхню лісосмугу з двох боків, ніхто з пілотів добровільно не здався та боролися до останнього.

"Якби вони могли відійти, то відійшли б", — наголосив він.

Скриншот допису Бунятова

Раніше Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на розстріл дев'ятьох українських військовополонених у Курській області. Він наголосив, що ці дії не мають залишитися безкарними.

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