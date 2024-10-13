Стали известны детали расстрела украинских военных в Курской области 10 октября

Расстрел ВСУ на Курщине — Бунятов сообщил, как оккупанты добрались до позиций
Российские военные в четверг, 10 октября, расстреляли девять украинских защитников в Курской области. Погибшие операторы дронов работали в тылу, но враг вошел в лесополосу и окружил их.
Об этом рассказал мэр Геническа, доброволец 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов "Осман" в Telegram в воскресенье, 13 октября.
Расстрел военных в Курской области
Мониторинговый канал DeepState сообщил, что защитники будто бы выходили на позиции с мыслями, что они в относительном тылу, однако вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались.
"Однако количество БК было ограничено и они были вынуждены сдаться", — говорится в сообщении.
Бунятов отметил, что парни и были в тылу, но произошел прорыв — враг зашел в их лесополосу с двух сторон, никто из пилотов добровольно не сдался и боролись до последнего.
"Если бы они могли отойти, то отошли бы", — подчеркнул он.
Ранее Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на расстрел девяти украинских военнопленных в Курской области. Он подчеркнул, что эти действия не должны остаться безнаказанными.
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