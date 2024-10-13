Стали известны детали расстрела украинских военных в Курской области 10 октября

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские военные в четверг, 10 октября, расстреляли девять украинских защитников в Курской области. Погибшие операторы дронов работали в тылу, но враг вошел в лесополосу и окружил их.

Об этом рассказал мэр Геническа, доброволец 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов "Осман" в Telegram в воскресенье, 13 октября.

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Мониторинговый канал DeepState сообщил, что защитники будто бы выходили на позиции с мыслями, что они в относительном тылу, однако вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались.

"Однако количество БК было ограничено и они были вынуждены сдаться", — говорится в сообщении.

Скриншот поста DeepState

Бунятов отметил, что парни и были в тылу, но произошел прорыв — враг зашел в их лесополосу с двух сторон, никто из пилотов добровольно не сдался и боролись до последнего.

"Если бы они могли отойти, то отошли бы", — подчеркнул он.

Скриншот поста Бунятова

Ранее Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на расстрел девяти украинских военнопленных в Курской области. Он подчеркнул, что эти действия не должны остаться безнаказанными.

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