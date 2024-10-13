Расстрел воинов ВСУ на Курщине — в МИД обратились к миру

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: РБК-Украина

Российские захватчики на днях очередной раз произвели расстрел украинских военных во время сдачи в плен. Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество обратить внимание на террористические действия России.

Об этом Сибига написал в X в воскресенье, 13 октября.

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Сибига подчеркнул, что жестокое обращение России с украинскими военнопленными является абсолютным варварством, грубым нарушением международного гуманитарного права и законов и обычаев войны.

"Потери становятся все чаще, 95% военнопленных, по данным ООН, подвергаются пыткам, им отказывают в удовлетворении базовых потребностей и доступе к ним", — отметил министр.

Он призвал Международное сообщество, чтобы там приняли немедленные меры: выдали ордера МКС на арест российских палачей и мучителей и усилили санкционное давление.

"Требовать доступа международных наблюдателей и медиков к местам содержания под стражей, способствовать освобождению военнопленных и всех незаконно удерживаемых лиц", — добавил Сибига.

Скриншот поста Сибиги

Ранее доброволец 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов "Осман" сообщил детали расстрела украинских военных в Курской области.

А Омбудсман Дмитрий Лубинец подчеркнул, что такие действия оккупантов не должны остаться безнаказанными.