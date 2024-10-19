Влучні удари по окупантах на Покровському напрямку — відео 68 ОЄБр

Знищення окупантів на Покровському напрямку. Фото: скриншот

Бійці 68 окремої єгерської бригади помстилися за полеглих побратимів на Покровському напрямку. По окупантах військові ЗСУ завдали ударів з повітря.

Відео знищення окупантів опубліковано в офіційному Telegram-каналі 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у суботу, 19 жовтня.

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На Покровському напрямку бійці 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша виявили місця розташування російських солдатів та завдали ударів по ворогу.

Такою стала помста українських бійців за полеглих побратимів.

"Мстимося! За "Сабу"! За "Купе"!" — йдеться в коментарі до відео.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16:00 19 жовтня на Покровському напрямку окупанти здійснили вісім спроб потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя та Селидового.

"Сили оборони стримують натиск, та наразі відбили п’ять атак противника, три атаки — ще триває. Втрати ворога уточнюються", — йдеться у зведенні.

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