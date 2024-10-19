Війна в Україні — У Генштабі назвали кількість військових що навчалися за кордоном

Українські бійці на навчаннях. Ілюстративне фото: 199 навчальний центр ДШВ ЗСУ

Понад 100 тисяч українських військових пройшли підготовку за кордоном з початку повномасштабного вторгнення. Навчання охоплюють широкий спектр напрямків — від базової підготовки до навчання фахівців різних родів.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Євген Межевікін під час брифінгу в Укрінформу у суботу, 19 жовтня.

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За даними Межевікіна з початку повномасштабного вторгнення Росії понад 100 тисяч українських бійців пройшли підготовку до служби за кордоном.

"На території країн-партнерів підготовку пройшли понад 100 тисяч військовослужбовців за різними напрямками підготовки, починаючи від базової, фахівці різних видів/родів військ, підготовка лідерів, злагодження штабів тощо. Тобто дуже великий обсяг роботи на себе взяли наші партнери", — заявив полковник.

Він додав, що співпраця із країнами-членами НАТО і партнерами щодо підготовки українських військових триває і надалі.

"І це яскраво підтверджує, що Україна не одна в боротьбі проти російського агресора", — підкреслив Межевікін.

Нагадаємо, в Україні працює школа безпілотних систем, що надає можливість навчання управлінню FPV-дронами для військових і цивільних.

Раніше ми писали про те, що після мобілізації навчання перед відправкою на фронт повинні тривати близько трьох місяців. Однак терміни можуть відрізняти залежно від фаху військового.