В Генштабе назвали количество военных, которые учились за границей

Украинские бойцы на учениях. Иллюстративное фото: 199 учебный центр ДШВ ВСУ

Более 100 тысяч украинских военных прошли подготовку за границей с начала полномасштабного вторжения. Обучение охватывают широкий спектр направлений — от базовой подготовки до обучения специалистов разных родов.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Евгений Межевикин во время брифинга в Укринформе в субботу, 19 октября.

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По данным Межевикина с начала полномасштабного вторжения России более 100 тысяч украинских бойцов прошли подготовку к службе за рубежом.

"На территории стран-партнеров подготовку прошли более 100 тысяч военнослужащих по различным направлениям подготовки, начиная от базовой, специалисты различных видов/родов войск, подготовка лидеров, слаживание штабов и тому подобное. То есть очень большой объем работы на себя взяли наши партнеры", — заявил полковник.

Он добавил, что сотрудничество со странами-членами НАТО и партнерами по подготовке украинских военных продолжается и в дальнейшем.

"И это ярко подтверждает, что Украина не одна в борьбе против российского агрессора", — подчеркнул Межевикин.

Напомним, в Украине работает школа беспилотных систем, предоставляющая возможность обучения управлению FPV-дронами для военных и гражданских.

Ранее мы писали о том, что после мобилизации обучение перед отправкой на фронт должны продолжаться около трех месяцев. Однако сроки могут отличаться в зависимости от военной специальности.