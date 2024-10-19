Який розмір має російський шахед — вражаюче відео збитого дрона

Збитий чорний "шахед". Фото: скриншот

У Telegram-каналах шириться відео збитого російського "шахеда" під час атаки на Україну 19 жовтня. Для розуміння загрози, яку несе ворожий ударний дрон, БпЛА поставили поряд із приватним будинком — безпілотник дістає до даху.

Відео опублікував журналіст Андрій Цаплієнко у суботу, 19 жовтня.

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Для розуміння розмірів "шахеда", якими росіяни щодня атакують Україну, збиту сьогодні чорну версію дрона розташували поруч з приватним будинком. Ніс "шахеда" опинився під самим дахом.

Повідомляється, що "приземлити" дрон майже неушкодженим вдалося в Одеській області.

Довідка. Безпілотник "шахед" має дельтоподібне трикутне крило, загальну масу 200 кг, загальну довжину 3,5 м та розмах крил 2,5 м. Маса уламково-фугасної бойової частини — 40-50 кг. БпЛА має інерційну та супутникову навігацію, завдяки яким може летіти автономно та невразливий до радіоелектронного придушення.

Нагадаємо, 19 жовтня під час атаки російських дронів на Україну були помічені нові БпЛА — безпілотники, що відрізняються від вже звичних українцям "шахедів" зафільмували над Києвом.

Також Новини.LIVE писали, що 19 жовтня російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну: запускали керовані авіаційні ракети, дрони "шахед" та БпЛА невстановленого типу. 42 ворожі безпілотники вдалося збити.