Какой размер имеет российский шахед – впечатляющее видео сбитого дрона

Сбитый чорный "шахед". Фото: скриншот

В Telegram-каналах распространяется видео сбитого российского "шахеда" во время атаки на Украину 19 октября. Для понимания угрозы, которую несет вражеский ударный дрон, БпЛА поставили рядом с частным домом — беспилотник достает до крыши.

Видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко в субботу, 19 октября.

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Черный "шахед" — размеры

Для понимания размеров "шахеда", которыми россияне ежедневно атакуют Украину, сбитую сегодня черную версию дрона разместили рядом с частным домом. Нос "шахеда" оказался под самой крышей.

Сообщается, что "приземлить" дрон почти невредимым удалось в Одесской области.

Справка. Беспилотник "шахед" имеет дельтовидное треугольное крыло, общую массу 200 кг, общую длину 3,5 м и размах крыльев 2,5 м. Масса обломочно-фугасной боевой части — 40-50 кг. БпЛА имеет инерционную и спутниковую навигацию, благодаря которым может лететь автономно и неуязвим к радиоэлектронному подавлению.

Напомним, 19 октября во время атаки российских дронов на Украину были замечены новые БПЛА — беспилотники, отличающиеся от уже привычных украинцам "шахедов", сняли над Киевом.

Также Новини.LIVE писали, что 19 октября российские кафиры совершили массированную атаку на Украину: запускали управляемые авиационные ракеты, дроны "шахед" и БпЛА неустановленного типа. 42 вражеских беспилотника удалось сбить.