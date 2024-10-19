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Росія запустила по Україні понад 100 повітряних цілей — скільки збили сили ППО

19 жовтня 2024 13:14
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл України 19 жовтня — сили ППО виявили понад 100 повітряних цілей
Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У ніч на суботу, 19 жовтня, російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Росіяни запускали керовані авіаційні ракети, ударні безпілотники типу "Shahed" і дрони невстановленого типу.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

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У Повітряних силах зазначили, що пуски ракет були здійснені з акваторії Чорного моря, а дрони запускали з районів Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська в Росії.

"Виявлено та здійснено супровід понад 100 повітряних цілей. До 98 ворожих безпілотників та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69", — йдеться у повідомленні. 

Наголошується, що українським силам вдалося збити чотири керовані ракети Х-59/69 і 42 ворожих дрони в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях.

"46 російських безпілотників наразі локаційно втрачено, інформація щодо збиття/падіння уточнюється та оновлюється", — додають військові.

Для відбиття атаки були задіяні авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Робота ППО 19 жовтня
Кількість збитих ракет та дронів. Фото: Повітряні сили

Раніше ми повідомляли, що російська армія завдала авіаудару по будівлі пожежно-рятувального підрозділу ДСНС у місті Шостка Сумської області. Є руйнування, постраждали рятувальники.

Також окупанти вдарили ракетою по Одесі. Росіяни влучили у житлову забудову.

Повітряні Сили ЗСУ ППО обстріли війна в Україні безпілотники дрони

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