Обстріл України 19 жовтня — сили ППО виявили понад 100 повітряних цілей

Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на суботу, 19 жовтня, російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Росіяни запускали керовані авіаційні ракети, ударні безпілотники типу "Shahed" і дрони невстановленого типу.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

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У Повітряних силах зазначили, що пуски ракет були здійснені з акваторії Чорного моря, а дрони запускали з районів Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська в Росії.

"Виявлено та здійснено супровід понад 100 повітряних цілей. До 98 ворожих безпілотників та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що українським силам вдалося збити чотири керовані ракети Х-59/69 і 42 ворожих дрони в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях.

"46 російських безпілотників наразі локаційно втрачено, інформація щодо збиття/падіння уточнюється та оновлюється", — додають військові.

Для відбиття атаки були задіяні авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Кількість збитих ракет та дронів. Фото: Повітряні сили

Раніше ми повідомляли, що російська армія завдала авіаудару по будівлі пожежно-рятувального підрозділу ДСНС у місті Шостка Сумської області. Є руйнування, постраждали рятувальники.

Також окупанти вдарили ракетою по Одесі. Росіяни влучили у житлову забудову.