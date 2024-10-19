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Росіяни вдарили по будівлі ДСНС на Сумщині — постраждали рятувальники (фото)

19 жовтня 2024 11:48
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Шостка на Сумщині під обстрілом — Росія КАБом вдарила по місту, є значні руйнування
Будівля пожежно-рятувального підрозділу у Шостці після авіаудару. Фото: ДСНС
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У ніч на суботу, 19 жовтня, російська армія завдала авіаудару по будівлі пожежно-рятувального підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Шостка Сумської області. Є руйнування, постраждали рятувальники.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Наслідки авіаудару

У ДСНС повідомили, що російська авіація атакувала пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС. У результаті удару частково було зруйновано будівлю. Зазначається, що внаслідок обстрілу п’ятеро рятувальників отримали поранення та були госпіталізовані.

"Особовий склад на момент атаки перебував в укритті", — йдеться у повідомленні.

Атака на Шостку
Частково зруйнована будівля. Фото: ДСНС

У Нацполіції додали, що окупанти завдали ударів керованими авіаційними бомбами по цивільній інфраструктурі міста Шостка.

"Внаслідок атаки поранення отримали семеро людей, п’ятеро з яких — працівники ДСНС", — наголосили правоохоронці.

За даними поліції, у місті пошкоджені п'ять адміністративних будівель, житлова багатоповерхівка, лікувальний заклад, школа та міська друкарня.

Обстріл Шостка
Наслідок удару КАБом. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня російська армія вдарила ракетою по Одесі. Окупанти влучили у житлову забудову.

А унаслідок нічної російської атаки ударними безпілотниками на Київ 19 жовтня є руйнування у двох районах. Поранення отримала жінка.

Сумська область авіабомба вибух обстріли Авіаудар війна

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