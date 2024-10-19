Шостка в Сумской области под обстрелом — Россия УАБом ударила по городу, есть значительные разрушения

Здание пожарно-спасательного подразделения в Шостке после авиаудара. Фото: ГСЧС

В ночь на субботу, 19 октября, российская армия нанесла авиаудар по зданию пожарно-спасательного подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Шостка Сумской области. Есть разрушения, пострадали спасатели.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Последствия авиаудара

В ГСЧС сообщили, что российская авиация атаковала пожарно-спасательное подразделение ГСЧС. В результате удара частично было разрушено здание. Отмечается, что в результате обстрела пятеро спасателей получили ранения и были госпитализированы.

"Личный состав на момент атаки находился в укрытии", — говорится в сообщении.

Разрушеное здание. Фото: ГСЧС

В Нацполиции добавили, что оккупанты нанесли удары управляемыми авиационными бомбами по гражданской инфраструктуре города Шостка.

"В результате атаки ранения получили семь человек, пятеро из которых — работники ГСЧС", — отметили правоохранители.

По данным полиции, в городе повреждены пять административных зданий, многоэтажка, лечебное учреждение, школа и городская типография.

Последствия удара УАБом по зданию. Фото: Нацполиция

Напомним, в ночь на 19 октября российская армия ударила ракетой по Одессе. Оккупанты попали в жилую застройку.

А в результате ночной российской атаки ударными беспилотниками на Киев 19 октября есть разрушение в двух районах. Ранение получила женщина.