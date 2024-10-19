Обстрел Украины 19 октября — силы ПВО обнаружили более 100 воздушных целей

Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на субботу, 19 октября, российские оккупанты совершили массированную атаку на Украину. Россияне запускали управляемые авиационные ракеты, ударные беспилотники типа Shahed и дроны неустановленного типа.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины.

Читайте также:

Сколько целей сбили силы ПВО

В воздушных силах отметили, что пуски ракет были осуществлены с акватории Черного моря, а дроны запускали из районов Курска, Ейска и Приморско-Ахтарска в России.

"Выявлено и осуществлено сопровождение более 100 воздушных целей. До 98 вражеских беспилотников и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинским силам удалось сбить четыре управляемых ракеты Х-59/69 и 42 вражеских дрона в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Николаевской и Херсонской областях.

"46 российских беспилотников пока локационно потеряны, информация по сбитию/падению уточняется и обновляется", — добавляют военные.

Для отражения атаки были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Количество сбитых ракет и дронов. Фото: Воздушные силы

Ранее мы сообщали, что российская армия нанесла авиаудар по зданию пожарно-спасательного подразделения ГСЧС в городе Шостка Сумской области. Есть разрушения, пострадали спасатели.

Также оккупанты ударили ракетой по Одессе . Россияне попали в жилую застройку.