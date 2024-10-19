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Адские кадры с фронта — бойцы ВСУ отомстили за побратимов

19 октября 2024 20:39
Галина Шподарева - редактор
Точные удары по оккупантам на Покровском направлении — видео 68 ОЕБр
Уничтожение оккупантов на Покровском направлении. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Бойцы 68 отдельной егерской бригады отомстили за павших собратьев на Покровском направлении. По оккупантам военные ВСУ нанесли удары с воздуха.

Видео уничтожения оккупантов опубликовано в официальном Telegram-канале 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша в субботу, 19 октября.

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На Покровском направлении бойцы 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша обнаружили месторасположение русских солдат и нанесли удары по врагу.

Такова месть украинских бойцов за павших побратимов.

"Мстим! За "Сабу"! За "Купе"!" — говорится в комментарии к видео.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 16:00 19 октября на Покровском направлении оккупанты предприняли восемь попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча и Селидового.

"Силы обороны сдерживают давление, но в настоящее время отразили пять атак противника, три атаки еще продолжаются. Потери врага уточняются", — говорится в сводке.

Напомним, в Министерстве внутренних дел показали, как нацгвардейцы 27 Печерской бригады отрабатывают маневренную оборону. Такая тактика позволяет обеспечить мобильность подразделений.

Ранее Новини.LIVE писали, что журналист Андрей Цаплиенко показал видео сбитого российского "шахеда" во время атаки на Украину 19 октября. Для демонстрации угрозы, которую несет вражеский ударный дрон, БпЛА поставили рядом с частным домом — беспилотник достает до крыши.

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