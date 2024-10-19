Українські нацгвардійці відпрацьовують маневрену оборону — відео

У МВС показали, як нацгвардійці відпрацьовують маневрену оборону — ефектне відео
Українські нацгвардійці 27-ї Печерської бригади відпрацьовують маневрену оборону. Вона дозволяє забезпечити мобільність підрозділів.
Відео опублікувала пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у Telegram у суботу, 19 жовтня.
Відпрацювання маневреної оборони
"Діяти як єдине ціле, подавляти ворога вогнем та рятувати побратимів", — йдеться у повідомленні.
У МВС зазначили, що маневрена оборона забезпечує зниження втрат і створення сприятливих умов для контратак.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення понад 100 тисяч українських військових отримали підготовку за кордоном. Програми включають напрямки від базових навичок до підготовки фахівців у різних військових сферах.
Раніше головнокомандувач Олександр Сирський показав вправну роботу українських бійців по ворожій техніці.
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