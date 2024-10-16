Українські військові вдарили по полігону окупантів під час навчань — кадри атаки

ЗСУ вдарили по полігону окупантів, де ті проходили навчання — ефектне відео
Українські військові завдали удару по полігону російських окупантів. В момент атаки загарбники проходили навчання.
Відео опублікував Telegram-канал "Маріуполь. Спротив" у середу, 16 жовтня.
Удар по полігону окупантів
На момент ураження на території полігону було близько 20 російських окупантів.
"Судячи з кадрів, на голови росіянам прилетіли касетні боєприпаси. Ймовірно, ATACMS", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, командування 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ продемонструвало процес військової підготовки новобранців.
Також у Курській області продовжується наступальна операція ЗСУ. Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади опублікували кадри своїх штурмових дій.
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