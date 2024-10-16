Українські військові вдарили по полігону окупантів під час навчань — кадри атаки

Удар по полігону окупантів. Фото: скриншот

Українські військові завдали удару по полігону російських окупантів. В момент атаки загарбники проходили навчання.

Відео опублікував Telegram-канал "Маріуполь. Спротив" у середу, 16 жовтня.

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Удар по полігону окупантів

На момент ураження на території полігону було близько 20 російських окупантів.

"Судячи з кадрів, на голови росіянам прилетіли касетні боєприпаси. Ймовірно, ATACMS", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, командування 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ продемонструвало процес військової підготовки новобранців.

Також у Курській області продовжується наступальна операція ЗСУ. Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади опублікували кадри своїх штурмових дій.