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ЗСУ вдарили по полігону окупантів, де ті проходили навчання — ефектне відео

16 жовтня 2024 13:58
Аркадій Пастула - Редактор
Українські військові вдарили по полігону окупантів під час навчань — кадри атаки
Удар по полігону окупантів. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Українські військові завдали удару по полігону російських окупантів. В момент атаки загарбники проходили навчання.

Відео опублікував Telegram-канал "Маріуполь. Спротив" у середу, 16 жовтня.

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На момент ураження на території полігону було близько 20 російських окупантів.

"Судячи з кадрів, на голови росіянам прилетіли касетні боєприпаси. Ймовірно, ATACMS", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, командування 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ продемонструвало процес військової підготовки новобранців

Також у Курській області продовжується наступальна операція ЗСУ. Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади опублікували кадри своїх штурмових дій.

війна ЗСУ Україна окупанти ATACMS

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