Украинские военные ударили по полигону оккупантов во время учений — кадры атаки

ВСУ ударили по полигону оккупантов, где те проходили учения — эффектное видео
Украинские военные нанесли удар по полигону российских оккупантов. В момент атаки захватчики проходили обучение.
Видео опубликовал Telegram-канал "Мариуполь. Спротив" в среду, 16 октября.
Удар по полигону оккупантов
На момент поражения на территории полигона было около 20 российских оккупантов.
"Судя по кадрам, на головы россиянам прилетели кассетные боеприпасы. Вероятно, ATACMS", — говорится в сообщении.
Напомним, командование 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ продемонстрировало процесс военной подготовки новобранцев.
Также в Курской области продолжается наступательная операция ВСУ. Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады опубликовали кадры своих штурмовых действий.
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