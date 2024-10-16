Украинские военные ударили по полигону оккупантов во время учений — кадры атаки

Удар по полигону оккупантов. Фото: скриншот

Украинские военные нанесли удар по полигону российских оккупантов. В момент атаки захватчики проходили обучение.

Видео опубликовал Telegram-канал "Мариуполь. Спротив" в среду, 16 октября.

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Удар по полигону оккупантов

На момент поражения на территории полигона было около 20 российских оккупантов.

"Судя по кадрам, на головы россиянам прилетели кассетные боеприпасы. Вероятно, ATACMS", — говорится в сообщении.

Напомним, командование 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ продемонстрировало процесс военной подготовки новобранцев.

Также в Курской области продолжается наступательная операция ВСУ. Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады опубликовали кадры своих штурмовых действий.