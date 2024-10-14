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В ЗСУ показали вражаючі кадри ліквідації окупантів на Донеччині

14 жовтня 2024 18:09
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Українські військові ліквідували російську піхоту FPV-дронами
Вибух після удару по окупанту. Фото: скриншот
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Українські військові продовжують знищувати російських загарбників. Бійці 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" ліквідували ворожу піхоту на Донеччині.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у понеділок, 14 жовтня.

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Українські військові знищили ворожу піхоту за допомогою FPV-дронів на Покровському напрямку.

"Оператори "скидів" та FPV-дронів 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" на регулярній основі доставляють клопоти російським окупантам у районі Покровська", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади ліквідували російську техніку та окупантів на Харківщині. Завдяки дронам вони підірвали будівлю та укриття з ворожою піхотою. 

Також ми писали, що українські прикордонники знищили російську гармату-гаубицю Д-20 на Вовчанському напрямку. Для цього військові використали міномети та дрони.

війна ЗСУ Україна дрони війна в Україні FPV-дрони

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