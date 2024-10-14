Украинские военные ликвидировали российскую пехоту FPV-дронами

Взрыв после удара по оккупанту. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков. Бойцы 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" ликвидировали вражескую пехоту в Донецкой области.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в понедельник, 14 октября.

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Украинские военные уничтожили вражескую пехоту с помощью FPV-дронов на Покровском направлении.

"Операторы "сбросов" и FPV-дронов 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" на регулярной основе доставляют хлопоты российским оккупантам в районе Покровска", — говорится в сообщении.

Напомним, бойцы Третьей штурмовой бригады ликвидировали российскую технику и оккупантов в Харьковской области. Благодаря дронам они взорвали здание и укрытие с вражеской пехотой.

Также мы писали, что украинские пограничники уничтожили российскую пушку-гаубицу Д-20 на Волчанском направлении. Для этого военные использовали минометы и дроны.