Втрати окупантів — прикордонники знищили гармату-гаубицю росіян

Знищення російської гаубиці. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники знищили російську гармату-гаубицю Д-20 на Вовчанському напрямку. Для цього військові використали міномети та дрони.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі у понеділок, 14 жовтня, та показали відповідне відео.

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"Жирна" ціль: прикордонники бригади "Гарт" знищили ворожу гармату-гаубицю Д-20 на Вовчанському напрямку", — йдеться у повідомленні.

Також безпілотниками та мінометами бійці завдали ударів по укриттях особового складу противника.

Нагадаємо, нещодавно бригада "Гарт" завдала нищівних ударів по загарбниках на Вовчанському напрямку. Поцілити вдалося в укриття ворожого особового складу та інші об'єкти.

Крім того, дрони 71 бригади ефективно знищили логістику армії Росії. Українським військовим вдалося зупинити рух ворожого "Уралу" та вполювати ворожу "буханку".