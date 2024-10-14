Потери кафиров — пограничники уничтожили пушку-гаубицу россиян

Уничтожение российской гаубицы. Фото: скриншот с видео

Украинские пограничники уничтожили российскую пушку-гаубицу Д-20 на Волчанском направлении. Для этого военные использовали минометы и дроны.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в понедельник, 14 октября, и показали соответствующее видео.

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"Жирная" цель: пограничники бригады "Гарт" уничтожили вражескую пушку-гаубицу Д-20 на Волчанском направлении", — говорится в сообщении.

Также беспилотниками и минометами бойцы нанесли удары по укрытиям личного состава противника.

Напомним, недавно бригада "Гарт" нанесла сокрушительные удары по захватчикам на Волчанском направлении. Попасть удалось в укрытие вражеского личного состава и другие объекты.

Кроме того, дроны 71 бригады эффективно уничтожили логистику армии России. Украинским военным удалось остановить движение вражеского "Урала" и "поймать" вражескую "буханку".