ЗСУ не дали окупантам доставити боєкомплект — ефектно знищили ворога дронами

Оператор дрона ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти намагалися переміщувати боєкомплект та особовий склад вночі, проте дрони 71 окремої єгерської бригади завжди на цілодобовому спостереженні. Бійці оприлюднили ефектні кадри знищення ворога.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Десантно-штурмових військ ЗС України.

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У повідомленні українських воїнів зазначено, що аеророзвідка помітила рух ворожих вантажівок та передала координати артилерійським підрозділам. Кількома пострілами гармат вдалося зупинити рух ворожого "Урала".

Добили залишки окупантів пілоти FPV-дронів. Нічні FPV також вполювали ворожу "буханку", яка перевозила піхоту.

"Почувши звук дрона, окупанти спробували втекти, але марно — російська піхота разом з транспортом була знищена", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, бригада російських морпіхів втратила 80% особового складу, що становить близько 2,4 тисячі осіб, під час боїв за Вугледар.

Також ми писали, що бійці бригади прикордонників "Гарт" завдали ударів дронами по позиціях російських загарбників під Вовчанськом. Поцілити вдалося в укриття ворожого особового складу та інші об'єкти.