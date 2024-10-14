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Дроны ВСУ эффективно уничтожили логистику армии РФ — бойцы поделились яркими кадрами

14 октября 2024 05:39
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
ВСУ не дали оккупантам доставить боекомплект — эффектно уничтожили врага дронами
Оператор дрона ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Российские оккупанты пытались переместить боекомплект и личный состав ночью, однако дроны 71 отдельной егерской бригады всегда на круглосуточно наблюдают за врагом. Бойцы обнародовали эффектные кадры уничтожения оккупантов.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

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В сообщении украинских воинов говорится, что аэроразведка заметила движение вражеских грузовиков и передала координаты артиллерийским подразделениям. Несколькими выстрелами пушек удалось остановить движение вражеского "Урала".

Добили остатки оккупантов пилоты FPV-дронов. Операторы FPV также подстрелили вражескую "буханку", которая перевозила пехоту.

"Услышав звук дрона, оккупанты попытались скрыться, но тщетно — российская пехота вместе с транспортом была уничтожена", — говорится в сообщении.

Напомним, бригада российских морпехов потеряла 80% личного состава, составляющего около 2,4 тысячи человек, во время боев за Угледар.

Также мы писали, что бойцы бригады пограничников "Гарт" нанесли удары дронами по позициям российских захватчиков под Волчанском. Попасть удалось в укрытие вражеского личного состава и другие объекты.

ВСУ дроны война в Украине ситуация на фронте FPV-дроны

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