В ЗСУ показали кадри результату штурмових дій на Курщині

Українські військові. Ілюстративне фото: АрміяInform

На Курщині триває наступальна операція Збройних сил України. Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади показали кадри штурмових дій.

Відповідне відео опублікувала пресслужба бригади у вівторок, 15 жовтня.

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Штурм на Курщині

"Військові злочинці зі 155 окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту не втомлюються отримувати жорстку прочуханку від українських десантників", — йдеться в повідомленні.

За наданою інформацією, українські військові здійснили штурмові дії на Курщині та ліквідували бійців 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ.

Увага! Відео 18+, містить чутливі кадри!

Нагадаємо, дрони 71-ї бригади ефективно знищили логістику армії Росії. Українським військовим вдалося зупинити рух ворожого "Уралу" та вполювати ворожу "буханку".

Раніше ми писали, що бійці 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" ліквідували ворожу піхоту на Донеччині.