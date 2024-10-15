В ЗСУ показали кадри результату штурмових дій на Курщині

Українські десантники штурмували позиції росіян на Курщині — ефектне відео
На Курщині триває наступальна операція Збройних сил України. Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади показали кадри штурмових дій.
Відповідне відео опублікувала пресслужба бригади у вівторок, 15 жовтня.
Штурм на Курщині
"Військові злочинці зі 155 окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту не втомлюються отримувати жорстку прочуханку від українських десантників", — йдеться в повідомленні.
За наданою інформацією, українські військові здійснили штурмові дії на Курщині та ліквідували бійців 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ.
Увага! Відео 18+, містить чутливі кадри!
Нагадаємо, дрони 71-ї бригади ефективно знищили логістику армії Росії. Українським військовим вдалося зупинити рух ворожого "Уралу" та вполювати ворожу "буханку".
Раніше ми писали, що бійці 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" ліквідували ворожу піхоту на Донеччині.
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