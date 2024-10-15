В ВСУ показали кадры результата штурмовых действий на Курщине

Украинские военные. Иллюстративное фото: АрмияInform

На Курщине продолжается наступательная операция Вооруженных сил Украины. Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады показали кадры штурмовых действий.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба бригады во вторник, 15 октября.

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"Военные преступники из 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота не устают получать жесткую порку от украинских десантников", — говорится в сообщении.

По предоставленной информации, украинские военные совершили штурмовые действия в Курщине и ликвидировали бойцов 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ.

Внимание! Видео 18+, содержащий чувствительные кадры!

Напомним, дроны 71-й бригады эффективно уничтожили логистику армии России. Украинским военным удалось остановить движение вражеского "Урала" и подстрелить вражескую "буханку".

Ранее мы писали, что бойцы 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" ликвидировали вражескую пехоту в Донецкой области.