Командування 47-ої бригади показало унікальні кадри підготовки новобранців — відео

Бійці 47-ої бригади показали унікальні кадри підготовки новобранців — відео
Командування 47 окремої механізованої бригади Збройних сил України показало, як проходять військову підготовку новобранці підрозділу. Зокрема застосовується скидання учбових гранат з безпілотників.
Відповідне відео було розміщене на Telegram-сторінці бригади у вівторок, 15 жовтня.
Як бійців готують до війни
"Тренування мають бути максимально наближеними до реальних бойових дій", — говориться у повідомленні.
Військові нагадали, що сьогодні небо над полем бою усіяне ворожими дронами. Тепер обов'язок тих, хто пережив реальні бойові дії, передати свій досвід новобранцям.
Тренування включають наступні компоненти:
- зачистка окопів з імітацією прильотів.
- скиди учбових гранат з мавіків.
- стрільби в русі та відпрацювання штурмових дій.
Нагадаємо, українські розвідники показали відео, на якому ефектно знищили російську гаубицю "МСТА-С".
Також бійці з "Азову" показали справжні повітряні бої. Для знищення ворожих безпілотників вони застосували FPV-дрони.
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