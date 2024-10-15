Командування 47-ої бригади показало унікальні кадри підготовки новобранців — відео

Тренування військовослужбовців 47 бригади. Фото: скриншот

Командування 47 окремої механізованої бригади Збройних сил України показало, як проходять військову підготовку новобранці підрозділу. Зокрема застосовується скидання учбових гранат з безпілотників.

Відповідне відео було розміщене на Telegram-сторінці бригади у вівторок, 15 жовтня.

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"Тренування мають бути максимально наближеними до реальних бойових дій", — говориться у повідомленні.

Військові нагадали, що сьогодні небо над полем бою усіяне ворожими дронами. Тепер обов'язок тих, хто пережив реальні бойові дії, передати свій досвід новобранцям.

Тренування включають наступні компоненти:

зачистка окопів з імітацією прильотів.

скиди учбових гранат з мавіків.

стрільби в русі та відпрацювання штурмових дій.

Нагадаємо, українські розвідники показали відео, на якому ефектно знищили російську гаубицю "МСТА-С".

Також бійці з "Азову" показали справжні повітряні бої. Для знищення ворожих безпілотників вони застосували FPV-дрони.