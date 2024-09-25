Втрати Росії — українські розвідники знищили САУ Мста-С

Знищення російської САУ "Мста-С". Фото: скриншот з відео

Українські розвідники уразили російську самохідну артилерійську установку "Мста-С", перетворивши її на рухомий факел. Для цього бійці майстерно застосували два далекобійні FPV-дрони.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки МО України у середу, 25 вересня, та показала відповідне відео.

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"Бійці підрозділу "Крила" департаменту активних дій ГУР МО України знищили на фронті російську самохідну артилерійську установку "Мста-С", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для спалення ворожої гаубиці розвідники майстерно застосували два далекобійні FPV-дрони.

"Полювання триває! Слава Україні!" — наголосили в ГУР.

Нагадаємо, нещодавно десантники ЗСУ знищили російську техніку, серед якої був танк-"черепаха", на Покровському напрямку.

Також нещодавно у Третій штурмовій бригаді показали, як вправно ліквідували шість вантажівок, танк та особовий склад окупантів.