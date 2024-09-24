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Мінус танк-"черепаха" — десантники ЗСУ "прожарюють" росіян біля Покровська

24 вересня 2024 10:25
Карина Приходько - Редактор
Бої за Покровськ — десантники ЗСУ знищили піхоту та техніку РФ
Знищення російської техніки. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Бійці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади десантно-штурмових військ знищують ворожу техніку на Покровському напрямку. Росіяни не полишають спроб атакувати позиції українських захисників, але вони міцно стоять на обороні.

Про це повідомила пресслужба бригади у вівторок, 24 вересня, та показала відповідне відео.

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Військові розповіли, що противник не полишає спроб щодня штурмувати позиції українських бійців на Покровському напрямку. Однак, наші захисники ефективно відпрацьовують по ворожих цілях. 

"Оператори безпілотних авіакомплексів та артилеристи знищують ворожу техніку ще на підходу до безпосередньо лінії зіткнення, що руйнує плани окупантів", — йдеться у повідомленні.

Десантники наголосили, що вони міцно стоять на обороні напрямку та й надалі ефективно захищатимуть свою землю.

Нагадаємо, нещодавно українські танкісти розповіли, що на Покровському напрямку ворог здійснює штурми колонами техніки. Проте українські захисники знищують цілі противника завдяки FPV-дронам.

Також нещодавно у Третій штурмовій бригаді показали, як вправно ліквідували шість вантажівок, танк та особовий склад окупантів. 

військова техніка війна в Україні десант втрати окупантів Покровськ

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