Бои за Покровск — десантники ВСУ уничтожили пехоту и технику РФ

Уничтожение российской техники. Фото: скриншот с видео

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады десантно-штурмовых войск уничтожают вражескую технику на Покровском направлении. Россияне не оставляют попыток атаковать позиции украинских защитников, но они крепко стоят на обороне.

Об этом сообщила пресс-служба бригады во вторник, 24 сентября, и показала соответствующее видео.

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Успехи украинских десантников на Покровском направлении

Военные рассказали, что противник не оставляет попыток каждый день штурмовать позиции украинских бойцов на Покровском направлении. Однако наши защитники эффективно отрабатывают по вражеским целям.

"Операторы беспилотных агрокомплексов и артиллеристы уничтожают вражескую технику еще на подходе к непосредственно линии столкновения, разрушающей планы оккупантов", — говорится в сообщении.

Десантники подчеркнули, что они крепко стоят на обороне направления и в дальнейшем будут эффективно защищать свою землю.

Напомним, недавно украинские танкисты рассказали, что на Покровском направлении враг совершает штурмы колоннами техники. Однако украинские защитники уничтожают цели противника благодаря FPV-дронам.

Также недавно в Третьей штурмовой бригаде показали, как ловко ликвидировали шесть грузовиков, танк и личный состав оккупантов.