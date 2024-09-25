Потери России — украинские разведчики уничтожили САУ Мста-С

Уничтожение российской САУ "Мста-С". Фото: скриншот с видео

Украинские разведчики поразили российскую самоходную артиллерийскую установку "Мста-С", превратив ее в движущийся факел. Для этого бойцы искусно применили два дальнобойных FPV-дрона.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки МО Украины в среду, 25 сентября, и показала соответствующее видео.

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Уничтожение российской САУ "Мста-С"

"Бойцы подразделения "Крылья" департамента активных действий ГУР МО Украины уничтожили на фронте российскую самоходную артиллерийскую установку "Мста-С", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для сожжения вражеской гаубицы разведчики искусно применили два дальнобойных FPV-дрона.

"Охота продолжается! Слава Украине!" — отметили в ГУР.

Напомним, недавно десантники ВСУ уничтожили российскую технику, среди которой был танк-"черепаха", на Покровском направлении.

Также недавно в Третьей штурмовой бригаде показали, как ловко ликвидировали шесть грузовиков, танк и личный состав оккупантов.