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В Азові показали, як знищують російські безпілотники FPV-дронами

21 вересня 2024 17:28
Аркадій Пастула - Редактор
Бійці "Азову" знищили російські безпілотники за допомогою FPV-дронів — вражаюче відео
Ворожий безпілотник "Орлан". Фото: скриншот з відео
Аркадій Пастула - Редактор

Протиповітряна оборона 12-ї бригади "Азов" показала, як знищує російські безпілотники. Бійці використовували FPV-дрони.

Відео опублікувала пресслужба "Азову" у Telegram у суботу, 21 вересня.

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В "Азові" наголосили, що позбавити противника "очей" означає вберегти особовий склад і техніку українських захисників від небезпеки, врятувати життя і здоров'я бійців.

"На відео — оператори FPV-дронів зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади знищують "Орлани", "Зали", "Суперками". Також було зафіксовано ураження рідкісного ударного БпЛА "Молнія-1", — йдеться у повідомленні.

Ворожі безпілотники літають на висоті від 1 до 5 км. Військові "Азову" постійно відточують свої навички для збиття складних цілей.

Нагадаємо, українські військові продовжують завдавати нищівних ударів по російських окупантах та їх техніці. Бійці показали, як знищили станцію супутникового зв’язку ворога.

Також Сили оборони України уразили два військові арсенали збройних сил Російської Федерації. Ці об'єкти входять до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів.

війна безпілотники Україна окупанти полк "Азов" ППО

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