Знищення станції супутникового зв’язку РФ — ефектний удар FPV-дронів

Удар по станції супутникового зв’язку окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські військові продовжують завдавати нищівних ударів по російських окупантах та їх техніці. Бійці показали, як знищили станцію супутникового зв’язку ворога.

Відео опублікували "Крили ОМЕГИ" у Telegram у суботу, 21 вересня.

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Удар по станції супутникового зв’язку РФ

По станції російських окупантів відпрацювали пілоти FPV-дронів Окремого загону "Крила ОМЕГИ".

Станція супутникового зв’язку РФ. Фото: скриншот

Їм вдалося повністю її знищити. Внаслідок ефектного удару сталося загоряння.

Нагадаємо, Сили оборони України уразили два військові арсенали збройних сил Російської Федерації. Ці об'єкти входять до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів.

Також на Харківщині успішно відпрацював батальйон "Ахілес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Бійцям вдалося завдати втрат ворогу як у техніці, та і у живій силі.