Уничтожение станции спутниковой связи РФ — эффектный удар FPV-дронов

Удар по станции спутниковой связи оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские военные продолжают наносить сокрушительные удары по российским оккупантам и их технике. Бойцы показали, как уничтожили станцию спутниковой связи врага.

Видео опубликовали "Крылья ОМЕГИ" в Telegram в субботу, 21 сентября.

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По станции российских оккупантов отработали пилоты FPV-дронов Отдельного отряда "Крила ОМЕГИ".

Станция спутниковой связи в РФ. Фото: скриншот

Им удалось полностью ее уничтожить. В результате эффектного удара произошло возгорание.

Напомним, Силы обороны Украины поразили два военных арсенала вооруженных сил Российской Федерации. Эти объекты входят в тройку самых больших баз хранения боеприпасов.

Также в Харьковской области успешно отработал батальон "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Бойцам удалось нанести потери врагу как в технике, так и в живой силе.