Уничтожение станции спутниковой связи РФ — эффектный удар FPV-дронов

Украинские военные ударили по станции спутниковой связи оккупантов — видео
Украинские военные продолжают наносить сокрушительные удары по российским оккупантам и их технике. Бойцы показали, как уничтожили станцию спутниковой связи врага.
Видео опубликовали "Крылья ОМЕГИ" в Telegram в субботу, 21 сентября.
Удар по станции спутниковой связи РФ
По станции российских оккупантов отработали пилоты FPV-дронов Отдельного отряда "Крила ОМЕГИ".
Им удалось полностью ее уничтожить. В результате эффектного удара произошло возгорание.
Напомним, Силы обороны Украины поразили два военных арсенала вооруженных сил Российской Федерации. Эти объекты входят в тройку самых больших баз хранения боеприпасов.
Также в Харьковской области успешно отработал батальон "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Бойцам удалось нанести потери врагу как в технике, так и в живой силе.
Читайте Новини.LIVE!